Ушла из профессии: косметолог едва не убила пациентку уколом ботокса

Уйти от ответственности специалисту вряд ли удастся — СК возбудил уголовное дело по факту случившегося.

Жительница Москвы попала в больницу с серьезным диагнозом после уколов ботокса. Об этом сообщил источник 5-tv.ru, знакомый с ситуацией.

По информации собеседника, женщина обратилась к специалисту за уколами красоты 17 сентября, после чего улетела с дочерью в Турцию. На отдыхе ей стало очень плохо, москвичке пришлось возвращаться домой ближайшим рейсом. Женщина добралась до Махачкалы, где местные медики оказали ей первую помощь.

«Причиной ухудшения самочувствия стала реакция организма на то, что косметолог превысила допустимую дозу ботокса. У женщины даже подозревали отек мозга. Она провела в больнице пять дней», — уточнил источник.

Вопрос с косметологом, как сообщается, удалось решить мирно. Специалист — знакомая семьи. После случившегося она бросила практику и теперь боится притрагиваться к препаратам.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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