Сперма лосося, птичий помет и прижигания: самые необычные методы омоложения

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян, а вслед за ней и голливудская актриса Дженнифер Энистон признались, что испробовали на себе экстравагантный бьюти-тренд. Знаменитости вкололи себе в лицо сперму лосося ради эффекта омоложения.

Антивозрастные инъекции изобрели в Южной Корее как более натуральную альтернативу уколам ботокса. И это не единственный странный способ омоложения. От древних рецептов до современных технологий антиэйдж средства всегда привлекают множество последователей, стремящихся сохранить красоту.

Сперма лосося

Сперма лосося — звучит необычно и даже несколько шокирующе для тех, кто привык к более традиционным косметическим ингредиентам. Но, как говорится, не стоит судить о книге по обложке, а о косметическом продукте — по его названию. По утверждениям специалистов, ДНК спермы лосося стремительно набирает популярность на южнокорейском бьюти-рынке, который славится своими инновационными подходами к красоте.

Читайте также Лицо «поплыло»: как убрать признаки старения в зависимости от веса

Эксперты отмечают, что биоматериал рыбы богат протаминами — особыми белками, которые играют важную роль в регенерации клеток. Также он способствует активному делению клеток, что приводит к ускоренному заживлению ран, сокращению морщин и улучшению общего тонуса кожи. Кроме того, геном лосося содержит ценные аминокислоты, которые, как известно, увлажняют и питают кожу, повышая ее эластичность и плотность. Стоит отметить, что добавление семени лосося в косметические средства — это не просто очередной тренд.

Ученые подтверждают эффективность этого ингредиента, проведя многочисленные исследования и клинические испытания. Поэтому он все чаще встречается в составе кремов, сывороток, масок и других косметических продуктов. А также в виде инъекций, которые вкалывают в кожу вокруг глаз. Однако стоит помнить, что у каждого человека своя индивидуальная реакция на косметические средства, поэтому перед использованием подобной косметики рекомендуется проконсультироваться с дерматологом.

Массаж пощечинами

Довольно необычный метод, чтобы продлить молодость, однако это всего лишь эксклюзивный вид традиционного тайского массажа, который был введен в практику примерно сто лет назад.

Не так много салонов предлагают эту услугу, в основном они находятся в Таиланде.

Техника включает в себя использование различных приемов в виде щипков и пощечин, которые применяются на участках лица, таких как щеки, брови, лоб, подбородок, нос. Процедура длится 15-20 минут и способствует улучшению лимфо- и кровотока в подкожных слоях, что приводит к сокращению морщин, сужению пор и подтяжке кожи лица.

Молочные ванны Клеопатры

Читайте также Что такое оземпик-фейс и чем опасен новый способ моментального похудения

История метода уходит во времена древнего Египта, когда в условиях пустынного и жаркого климата женщины страдали от сухости кожи. Проблему решила Клеопатра, последняя формально независимая правительница Египта I века до нашей эры. Историки доподлинно не знают, существовал ли подобный метод омоложения, но согласно легенде, именно египетская царица первой начала купаться в молоке. Вскорости такой способ стал трендовым среди женщин высшего света. Самые богатые купались в молоке буйвола или верблюда.

Благодаря обильному содержанию витаминов и полезных микроэлементов молоко эффективно питает и увлажняет кожу, разглаживая морщинки. После молочной ванны кожа становится более шелковистой и гладкой. Молочная кислота легко отшелушивает кожу, способствует улучшению ее структуры и избавляет от пигментных пятен. Также молочные ванны стимулируют кровообращение и обмен веществ, что способствует похудению.

Молочные ванны считаются безопасными даже при непереносимости лактозы. Но их стоит исключить при аллергии.

«Поджигание» морщин

Огненный массаж — это не просто разновидность акупунктуры, а целая система древнего тибетского массажа, глубоко интегрированная с философией традиционной тибетской медицины. Ее корни уходят вглубь веков, к истокам тибетской цивилизации, где она существовала бок о бок с такими древними практиками, как баночный массаж и кровопускание. Секреты этой техники бережно хранились в свитках тибетских целителей, передаваясь из поколения в поколение, и дошли до наших дней, сохраняя свою актуальность и эффективность.

Процедура выполняется при помощи пропитанного специальными составами полотенца, которое кладут на тело и поджигают на несколько секунд.

Такой метод основан на принципе воздействия огня на биологически активные точки тела, лечит ревматизм, артрит, а самое главное уменьшает жировые отложения и устраняет морщины. Подобный подход активизирует циркуляцию жизненной энергии, стимулирует кровообращение, восстанавливает баланс в организме, а лицо делает упругим и подтянутым.

Пчелиный яд

Апитерапия или лечение пчелиным ядом, набирает все большую популярность в мире. И это неудивительно, ведь апитоксин — мощное природное средство, обладающее уникальными лечебными свойствами. Его воздействие на организм можно сравнить с эффектом от ботокса, но при этом апитоксин значительно безопаснее.

Читайте также Сразу уходят в жир: почему шоколадные конфеты вообще не усваиваются организмом

Благодаря своим многогранным свойствам апитоксин используется в косметологии для решения различных проблем с кожей: расслабляет мышцы, снимает напряжение и уменьшает спазмы, улучшает эластичность кожи, придает ей гладкость, повышает местный иммунитет, усиливая приток крови.

В косметологии апитоксин применяется в кремах и масках — это самые безопасные и мягкие методы его использования. Там он присутствует в низкой концентрации, что позволяет достичь ощутимых результатов без риска аллергических реакций. Инъекции апитоксина более эффективны, но и более опасны, так как требуют профессионального вмешательства.

Уколы применяются для устранения глубоких морщин и повышения тонуса кожи. При этом апитоксин может вызывать аллергические реакции, поэтому перед использованием необходимо провести тест на чувствительность.

Буккал

Буккал — процедура массажа лица, проводимая изнутри рта. Мастер погружает пальцы в рот и массирует лицевые мышцы изнутри, что способствует улучшению кровообращения и обогащению кожи кислородом. Эта методика, по мнению сторонников, способствует улучшению упругости и гладкости кожи. Буккал, хоть и популярен во многих странах, но еще не завоевал народную любовь во всем мире. Тем не менее, судя по наличию в перечне услуг большинства салонов, многие уже опробовали на себе столь необычный формат.

Инъекции плазмой крови

Методика абсолютно отражает свою «вампирскую» природу. Процедура проводится врачом, который сначала берет небольшое количество крови у пациента, затем обрабатывает ее специальным образом, чтобы получить плазму с повышенным содержанием тромбоцитов. После этого плазма вводится на нужный участок тела с помощью инъекций.

Метод, известный как плазмотерапия или PRP-терапия, позволяет ускорить процесс регенерации клеток и тканей, активируя природные процессы регенерации организма.

Процедура обычно безопасна и не требует длительного восстановления. Результатом лечения является заметное пунцовое покраснение кожи лица, упругая и свежая кожа без следов усталости.

Необычное решение маловероятно можно рассматривать как серьезное средство омоложения, но специалисты, использующие подобную практику утверждают, что данная техника действует не менее эффективно, чем химические инъекции.

Ванны с мочой

Нетрадиционные целители до сих пор отстаивают целебные свойства мочи и применяют уринотерапию для лечения различных заболеваний, утверждая, что пить ее безопасно — это конечно же не так. Но некоторые современники научились применять данную жидкость немного в другом формате, в виде омолаживающих мочевых ванн.

Вода составляет около 95% мочи, а оставшиеся компоненты, такие как мочевина, содержат полезные вещества, присутствующие также в различных косметических средствах, например, пенициллине и стволовых клетках. Мочевина действительно полезна, она увлажняет кожу и помогает отшелушивать отмершие клетки. Однако для достижения максимального эффекта необходимо использовать гораздо больше мочевины, чем содержится в обычной моче. Поэтому лучше обратиться к натуральным средствам для ухода за кожей, чем применять на практике естественные отходы организма.

Маски из птичьего помета

Кажется, это действительно уникальный ингредиент для маски, но для многих людей идея использования птичьего помета на коже может вызвать отвращение.

Япония в этом плане шагнула вперед. Для омоложения там задействованы исключительно экскременты соловья. Также помет певчей птицы применяется и в нескольких салонах Нью-Йорка. Специалисты утверждают, что оригинальный ингредиент обладает отшелушивающим действием и воссоздает коже натуральный блеск.

Так, высушенный под ультрафиолетом помет смешивают с водой и рисовыми отрубями, а после наносят на лицо как маску. Известно, что дизайнер и певица Виктория Бекхэм в восторге от столь экстравагантного метода.

Пивные ванны

Оригинальный и необычный метод расслабления и оздоровления для организма появился в Чехии, знаменитой своим пивом. В чешской культуре пиво признается не только как напиток, но и как целебное средство, что послужило идеей для создания спа-процедур.

Массаж производится в специальной ванне с теплым пивом, также во время процедуры мастер может массировать различные участки тела для усиления эффекта.

Преимущества массажа в пивной ванне многочисленны. Пиво содержит натуральные ингредиенты, такие как хмель и дрожжи, которые улучшают кровообращение, выводят токсины и шлаки из организма. Также пиво обогащено витаминами, микроэлементами и антиоксидантами, которые улучшают состояние кожи, делая ее более упругой и увлажненной. Аромат и тепло пива создают атмосферу уюта и спокойствия, способствуя снятию стресса и улучшению настроения.

Несмотря на свою необычность, подобные процедуры, возможно, станут такими же популярными и обыденными, как ботокс, лазерное омоложение или инъекции гиалуроновой кислоты.

В конце концов, красота требует жертв, а иногда — и выхода за рамки привычного.