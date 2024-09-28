МИД России осудил убийство Израилем лидера «Хезболлы»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 49 0

Хасан Насралла погиб в результате авиаудара по Бейруту вечером 27 сентября.

МИД России осудил убийство Израилем лидера «Хезболлы»

Фото: Reuters/Hasan Shaaban

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Российский МИД осудил убийство Израилем генерального секретаря ливанской организации «Хезболла» Хасана Насраллы. Официальное заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

«Решительно осуждаем совершенное Израилем очередное политическое убийство», — говорится в заявлении.

В МИД отметили, что силовая акция Израиля грозит еще большими драматическими последствиями для Ливана и всего Ближнего Востока. В Тель-Авиве не могли этого не осознавать, но все равно пошли на убийство ливанских граждан, что неизбежно спровоцирует новый всплеск насилия. Таким образом, на Израиль ложится вся полнота ответственности за последующую эскалацию, подчеркнули в ведомстве.

Российские дипломаты призвали Израиль к незамедлительному прекращению боевых действий, что позволило бы остановить кровопролитие и создать условия для урегулирования конфликта. В свою очередь мировое сообщество должно сделать все, чтобы не допустить полномасштабной вооруженной конфронтации в регионе.

Ранее в этот день пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации лидера ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллы. Уточнялось, что он был убит при ударе по командному центру организации в Бейруте, который израильская армия нанесла вечером 27 сентября.

Слухи о смерти Насраллы появились еще накануне, однако иранские СМИ опровергли эту информацию, так же, как и источники международных агентств.

Ранее 5-tv.ru рассказал подробности ликвидации лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы.

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МИД России осудил убийство Израилем лидера «Хезболлы»

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