Есть другие методы: эксперт предостерег от частой перезагрузки гаджетов

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 36 0

Преподаватель программирования Ситнов: телефон не требует частой перезагрузки

Есть другие методы: эксперт предостерег от частой перезагрузки гаджетов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Выключать и включать устройство без надобности нехорошо для его дальнейшего состояния.

Перезагружать телефон при любой проблеме категорически нельзя. Об этом преподаватель Московской школы программирования Кирилл Ситнов заявил 7Дней.ru.

Любой гаджет с некоторой периодичностью дает кратковременный сбой в работе. Многие владельцы техники решают любую проблему с помощью перезагрузки устройства, но так поступать неверно.

На самом деле заново запустить телефон необходимо лишь в двух ситуациях. Первая — утечка памяти. При скачивании приложений, устройства запрашивает разрешение на их работу в фоновом режиме. Благодаря этой функции приходят оповещения в то время, когда человек не использует гаджет. Когда в телефоне останется мало свободного места, он может начать зависать как раз из-за этой функции.

Вторая причина — несовместимость приложения и устройства. Не все разработчики удачно адаптируют свой продукт так, чтобы его можно было использовать на всех гаджетах. 

 

Перезагрузка является сложным процессом для телефона, хоть человеку и кажется, что это не так и устройство всего лишь выключается и включается. На самом деле внутри него происходит большое количество операций. Поэтому не стоит мучить технику по-любому поводу.

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