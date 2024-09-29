«Едем по освобожденному поселку»: ВС РФ теснят неприятеля на донецком фронте

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Российские войска приближаются к Угледару в зоне проведения СВО

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эмиль Тимашев; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

На западе уже скептически относятся к перспективам дальнейшей обороны Угледара.

России сейчас не нужна никакая дополнительная эскалация. Наши войска методично продвигаются вперед, на запад. За неделю было освобождено еще четыре населенных пункта, в том числе крупный поселок Украинск, рядом с одноименной шахтой Украина. Там же еще два села, все на пути нашего наступления на Кураховском направлении. Такую схему действий в Киеве уже назвали «цветы на карте».

Так как наши штурмовые группы пробивают линию обороны, тут же идут дальше вглубь и в стороны, как будто распускается цветок, и это даже более опасно, чем классические «клещи».

Их мы видим на другом направлении, южно-донецком. Долгие месяцы там линия обороны ВСУ опиралась на город Угледар. Он очень удобно расположен, на возвышенности, закрыт терриконами с одной стороны, а вокруг на десятки километров хорошо просматриваемые поля. Взять в лоб его долго не удавалось. Но после того, как к востоку от Угледара наши штурмовики подняли российские флаги над шахтными отвалами, а с Запада взяли степные опорники ВСУ, гарнизон города стал обречен. Теперь он как на ладони у наших разведчиков и корректировщиков огня. У ВСУ осталась одна дорога для отступления — по полям через кладбища, что очень символично в данном случае выглядит.

На Западе уже скептически относятся к перспективам дальнейшей обороны города. Да, киевские власти готовят население к принятию неизбежного. В прессе запустили стандартный антикризисный пассаж про то, что город этот не такой уж и важный. Происходит ровно то же, что было перед сдачей Артемовска, Авдеевки, Очеретино и других крупных узлов обороны.

Сначала город объявляют фортецией, то есть крепостью, и успокаивают, что все штурмы российской армии заканчиваются в полях, а потом, когда ситуация становится безвыходной, говорят — да и нечего там оборонять.

Но даже из ненужного города Киев почему-то не дает приказа гарнизону на отступление, хотя на других участках враг бежит в случае серьезной опасности. Репортаж с донецкого фронта — корреспондента «Известий» Валентина Трушнина.

В Желанное мы едем по маршруту, по которому с боями отступали ВСУ и наступали наши. Маленькие стрелочки на карте в реальной жизни обретают совсем иной масштаб.

Самый лучший способ понять, оценить, осознать, как далеко зашла группировка Центр на Покровском направлении, это сесть под Авдеевкой вот в такую «Буханку» и ехать в сторону Покровска, что мы и делаем. И я поражен — эти огромные территории, усыпанные сгоревшей техникой, а ведь здесь за каждый населенный пункт, за каждый перекресток шли ожесточенные бои.

ВСУ держались в Желанном упорно — победа здесь не далась нашим штурмовикам легко.

«Ну вот оставляют на ключевых перекрестках расчет из двух-трех человек, которые сидят там до последнего, уже дом обкладываешь до последнего и гранатами и стрельбой, они не уходят», — говорит военнослужащий группировки «ЦЕНТР» с позывным «Прораб».

Мы идем по освобожденному поселку с мотострелками 80-го танкового полка, которые бились на этих улицах.

«Мы сначала двойкой дорогу прочищали, потом заводили группу, чтобы уже зачищать, от дома к дому мы проходили часами. По нам работала артиллерия, и вот здесь мы принимали бой», — рассказывает боец с позывным «Химик».

Бойцы зачищают дом за домом, с воздуха их ведет беспилотник.

«Тяжело их отсюда было выкуривать. Вот один отсюда стрелял, второй оттуда стрелял. В каждом окне был враг», — делится с нами военнослужащий ВС РФ «Шрам»

Разбивать пулеметные точки штурмовикам помогали танкисты.

Повсюду — подбитая НАТОвская техника: Abrams в обвесе из российской динамической защиты «Контакт-1».

На улицах Желанного несколько сгоревших БМП Bradley — работа саперов, которые в ходе боев оперативно заминировали маршруты движения противника.

Финал штурма: на самой высокой точке поселка, на вышке сотовой связи, поднимается российский флаг.

Тема:
Спецоперация
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