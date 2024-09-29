Женщины догоняют мужчин: кардиолог назвал основные причины проблем с сердцем

|
Ольга Бойко
Ольга Бойко 25 0

Кардиолог Ройтберг назвал главные причины проблем с сердцем

Женщины догоняют мужчин: кардиолог назвал основные причины проблем с сердцем

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ишемические болезни стали очень «популярны» в последнее время.

Россияне пренебрежительно относятся к профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом «Известиям» рассказал доктор медицинских наук, академик РАН Григорий Ройтберг. Сейчас болезни сердца превалируют в структуре тяжелых недугов и последующих за ними смертей. 

Врач отметил, что в молодом возрасте с сердцем чаще мучаются мужчины. У женщин проблемы активно проявляются чаще только с момента климакса.

«К 60-ти годам женщины догоняют мужчин по заболеваемости, скажем, ишемической болезни сердца. Мужчины также чаще страдают инсультами. Правда, с годами процент заболеваемости сравнивается», — пояснил эксперт.

Чтобы снизить риск проблем с сердцем, Григорий Ройтберг советует своевременно проходить диспансеризацию. Особенно людям 40 лет и старше, даже при хорошем самочувствии. Тогда многих проблем с сердцем можно будет избежать.

Также специалист отметил, что виной в распространении болезней сердца является интернет.

«Люди стали самостоятельно при помощи интернета ставить себе диагнозы. И все чаще к нам и в поликлинику, и в больницу поступают пациенты с далеко зашедшими состояниями», — объяснил Ройтберг.

О дефиците лекарств для терапии сердечно-сосудистых заболеваний переживать не стоит. Григорий Ройтберг рассказал, что у нас достаточно своих средств и аналогов зарубежных медикаментов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что косметолог едва не убила пациентку уколом ботокса.

+18° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
92.71
0.30 103.47
0.28
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:50
В Петербурге подросток получил травму головы на турнире по единоборствам
10:34
Один человек погиб и восемь пострадали в Белгородской области из-за атаки ВСУ
10:12
«Мы обходим РЭБ»: какое оружие помогло сорвать атаку ВСУ вглубь курской земли
10:10
Тихий убийца: чем так коварна обычная гипертония
9:50
Женщины догоняют мужчин: кардиолог назвал основные причины проблем с сердцем
9:32
Украинцы бегут из Европы: МИД Белоруссии рассказал о ситуации на границе

Сейчас читают

Психолог назвала пять ошибок, которые могут привести к разрыву отношений
«Подсаживает вас на качели»: как определить абьюзера
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 сентября, для всех знаков зодиака
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака
Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения