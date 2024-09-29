Женщины догоняют мужчин: кардиолог назвал основные причины проблем с сердцем

Ишемические болезни стали очень «популярны» в последнее время.

Россияне пренебрежительно относятся к профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом «Известиям» рассказал доктор медицинских наук, академик РАН Григорий Ройтберг. Сейчас болезни сердца превалируют в структуре тяжелых недугов и последующих за ними смертей.

Врач отметил, что в молодом возрасте с сердцем чаще мучаются мужчины. У женщин проблемы активно проявляются чаще только с момента климакса.

«К 60-ти годам женщины догоняют мужчин по заболеваемости, скажем, ишемической болезни сердца. Мужчины также чаще страдают инсультами. Правда, с годами процент заболеваемости сравнивается», — пояснил эксперт.

Чтобы снизить риск проблем с сердцем, Григорий Ройтберг советует своевременно проходить диспансеризацию. Особенно людям 40 лет и старше, даже при хорошем самочувствии. Тогда многих проблем с сердцем можно будет избежать.

Также специалист отметил, что виной в распространении болезней сердца является интернет.

«Люди стали самостоятельно при помощи интернета ставить себе диагнозы. И все чаще к нам и в поликлинику, и в больницу поступают пациенты с далеко зашедшими состояниями», — объяснил Ройтберг.

О дефиците лекарств для терапии сердечно-сосудистых заболеваний переживать не стоит. Григорий Ройтберг рассказал, что у нас достаточно своих средств и аналогов зарубежных медикаментов.

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