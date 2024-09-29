Силы ПВО уничтожили 125 украинских беспилотников над территориями РФ 

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 74 0

В Волгоградской области было перехвачено и уничтожено 67 дронов, над Ростовской областью — 18.

Силы ПВО уничтожили 125 украинских беспилотников над территориями РФ 

Фото: © РИА Новости/Константин Морозов

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Тема:
Спецоперация Атака беспилотников на регионы России

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь ликвидировали 125 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над семью регионами страны, а также Азовским морем. Об этом накануне сообщили в Минобороны РФ.

«67 БПЛА перехвачены и уничтожены над территорией Волгоградской области, 17 — над территорией Белгородской, 17 — над территорией Воронежской области, 18 — над территорией Ростовской области, по одному — над территорией Брянской и Курской областей и Краснодарского края, три БПЛА — над акваторией Азовского моря», — отметили в ведомстве.

Накануне об успехах в Волгоградской и Ростовской областях рассказали губернаторы регионов Андрей Бочаров и Василий Голубев.

Бочаров в своем Telegram-канале отметил, что силам ПВО удалость перехватить и нейтрализовать вражеские беспилотники. Затем все возгорания сухой травы, начавшиеся после падения обломков объектов, были оперативно устранены.

Голубев же подчеркнул, что воздушная атака противника была успешно отражена.

«В небе над Ростовской областью было уничтожено 18 БПЛА, в том числе пять в юго-западной части региона и 13 в Миллеровском районе», — поделился он в своем личном блоге.

Разрушений в результате происшествий в регионах не наблюдается, жертв и пострадавших нет.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ бьют по приграничным районам ракетами и беспилотными летательными аппаратами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВС РФ уничтожили пункт запуска беспилотников ВСУ под Херсоном.

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