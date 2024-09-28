ВС РФ уничтожили пункт запуска беспилотников ВСУ под Херсоном. Лучшее видео из зоны СВО
Опубликовано видео уничтожения пункта БПЛА ВСУ на херсонском направлении
Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Удар по неприятелю нанес расчет САУ «Гвоздика».
Российские артиллеристы группировки войск «Днепр» уничтожили пункт БПЛА ВСУ под Херсоном. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
Пункт беспилотников был оборудован в заброшенном доме. Координаты противника были переданы артиллеристам разведкой. Поразил противника расчет САУ «Гвоздика».
«Каждый день наша разведка работает, скидывает нам координаты целей. Орудие себя показывает хорошо», — говорит командир расчета с позывным «Газель».
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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