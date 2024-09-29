Волнующая ситуация: в России спрос на квартиры в новостройках снизился на 20%

На стоимость это повлияло в негативном для покупателей ключе.

В России спрос на квартиры в новостройках снизился на 20%. Все дело в снижении доступности льготных ипотечных программ для приобретения жилья. Об этом рассказали «Известиям» на федеральном комбинате стеновых материалов «Винзер».

По словам директора организации Дениса Жалнина, средняя стоимость квадратного места превысила 175, 5 тысячи рублей, учитывая, что в прошлом году она составляла 155 тысяч. При этом, несмотря на снижение спроса, в некоторых крупных городах страны средняя стоимость квадратного места продолжает увеличиваться. В конце сентября она выросла еще на 4%.

Это зафиксировали в Самаре (+4,8%), Челябинске (+4,5%), Красноярске (+3,9%), Казани (+3,8%) и Омске (+3,5%). Снижение отмечено в Ростове-на-Дону (–2,4%), Уфе (–1,9%) и Нижнем Новгороде (–0,1%). В Москве за аналогичный период средняя стоимость квадратного метра в новостройках выросла на 1,6%, в Санкт-Петербурге — на 1,9%.

Эксперт подчеркнул, что существующие подходы к проектному финансированию ограничивают возможности девелоперов.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в восьми городах-миллионниках увеличилась цена за аренду жилья.