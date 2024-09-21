«Стал рекордным»: в восьми городах-миллионниках увеличилась цена за аренду жилья

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 27 0

Ставки аренды жилья резко выросли в восьми городах-миллионниках

«Стал рекордным»: в восьми городах-миллионниках увеличилась цена за аренду жилья

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

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Ожидается, что такая ситуация продлится минимум до конца октября.

В российских городах-миллионщиках резко выросла средняя ставка аренды квартир. Об этом сообщили в федеральной компании «Этажи».

Таким образом, за прошедший месяц средняя стоимость аренды однокомнатного жилья больше всего увеличилась в Казани — на 7,4%. На втором месте оказались Санкт-Петербург и Пермь (+7,2%). На третьем — Красноярск (+6,1%), на четвертом — Омск (+5%) и на пятом — Москва (+4,9%).

Среди двухкомнатных квартир ситуация немного другая. Лидером по росту аренды стала Пермь (+7,1%), потом идет Москва (+7%). На третьем месте Красноярск (+6,9%), на четвертом — Санкт-Петербург (+6,7%) и на пятом — Казань (+6,3%).

«За прошедшие 12 месяцев такой месячный рост средних ставок аренды жилья стал рекордным, сказывается дефицит наиболее бюджетных вариантов временного жилья, которое обычно арендуют студенты», — рассказал ведущий аналитик компании Александр Иванов.

Эксперт отметил, что за недорогие варианты теперь конкурируют и те, кто решил отложить покупку собственной недвижимости до снижения ипотечного кредита или ждут завершения строительства новостройки.

Хоть период пикового сезонного преодолен, но спрос на аренду остается стабильным. Ситуацию с ценами сглаживает снижение скорости продажи вторичного жилья. Часть собственников сдают свои квартиры и одновременно ищут покупателей.

Иванов подчеркнул, что дефицит бюджетного жилья продлится минимум до конца октября. Но из-за снижения доступности ипотеки может появиться новая волна спроса и, соответственно, рост средних ставок аренды.

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