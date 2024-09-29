Лес загорелся в Ростовской области после падения украинского дрона

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Евгения Романова
Евгения Романова 33 0

Тушение пожара осложняет сильный ветер.

Лес загорелся в Ростовской области после падения украинского дрона

Фото: ПАВЕЛ ВОЛКОВ/Павел Волков

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Пожар начался в лесу на площади 20 гектаров после падения беспилотника Вооруженных сил Украины в Милютинском районе Ростовской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Рано утром Голубев писал, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в небе над областью 18 украинских дронов, причем пять из них сбито в юго-западной части региона, а 13 — в Миллеровском районе.

«В Милютинском районе в результате падения БПЛА начался лесной пожар, сейчас его площадь — 20 гектаров», — написал Голубев.

Необходимые силы и средства привлечены к тушению пожара, но работу осложняет сильный ветер. Для ликвидации огня вылетел вертолет МЧС. Сейчас, добавил Голубев, угрозы для распространения пожара на населенные пункты нет.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами. В частности, сегодня Минобороны России сообщало, что за минувшую ночь уничтожены 125 беспилотников ВСУ над семью регионами страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ульяновской области огонь с сухой травы перекинулся на шесть домов. Пожар распространился на площадь в восемь гектаров.

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