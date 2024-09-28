В Ульяновской области огонь с горящей сухой травы перекинулся на шесть домов

В Ульяновской области огонь с воспламенившейся сухой травы перешел на жилые дома. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В поселке Свирино горит сухая растительность на восьми гектарах. Огонь перешел на шесть жилых домов», — уточняется в -канале ведомства.

По информации МЧС, в результате возгорания никто не пострадал. В настоящий момент огонь тушат. В ликвидации пожара принимают участие 35 специалистов и десять единиц техники.

Мощные лесные пожары бушуют в России с середины сентября. Шквал огня прошелся по Воронежской, Ростовской, Донецкой и Луганской областям. В двух последних даже ввели режим ЧС регионального уровня. Пламя уже уничтожило сотни жилых домов, погибли четыре человека, еще шесть пострадали.

Ранее 5-tv.ru сообщал о возгорании, которое вспыхнуло на руднике «Скалистый» в Красноярском крае. В момент задымления на смене находились около 365 сотрудников. К счастью, всех их успели успешно эвакуировать. На месте происшествия организовали специальную комиссию, которая должна установить причины возгорания.