В Ульяновской области огонь с горящей сухой травы перекинулся на шесть домов

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 23 0

Пожар распространился на площадь в восемь гектаров.

В Ульяновской области огонь с горящей сухой травы перекинулся на шесть домов

Фото: ИЗВЕСТИЯ; Alexei Agaryshev

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В Ульяновской области огонь с воспламенившейся сухой травы перешел на жилые дома. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В поселке Свирино горит сухая растительность на восьми гектарах. Огонь перешел на шесть жилых домов», — уточняется в -канале ведомства.

По информации МЧС, в результате возгорания никто не пострадал. В настоящий момент огонь тушат. В ликвидации пожара принимают участие 35 специалистов и десять единиц техники.

Мощные лесные пожары бушуют в России с середины сентября. Шквал огня прошелся по Воронежской, Ростовской, Донецкой и Луганской областям. В двух последних даже ввели режим ЧС регионального уровня. Пламя уже уничтожило сотни жилых домов, погибли четыре человека, еще шесть пострадали.

Ранее 5-tv.ru сообщал о возгорании, которое вспыхнуло на руднике «Скалистый» в Красноярском крае. В момент задымления на смене находились около 365 сотрудников. К счастью, всех их успели успешно эвакуировать. На месте происшествия организовали специальную комиссию, которая должна установить причины возгорания.

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