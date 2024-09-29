«Помните, суеверия — грех»: Лолита разыграла собственные похороны
Лолита приняла участие в юмористическом шоу, оформленном в стиле ее похорон
Фото: ИЗВЕСТИЯ/ALEXANDR KAZAKOV
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Певица пошла на смелый шаг, чтобы сделать шоу.
Певица Лолита Милявская приняла участие в шоу, где по правилам она должна была лечь в гроб и слушать шутки о себе, оформленные в виде прощальной речи на похоронах. Об этом она рассказала в своем личном блоге.
«Это настоящая прожарка! И именно в таком драматическом ключе она становится смешнее. И помните, суеверия — грех», — написала она.
Артисты преображались в разных персонажей из окружения Лолиты. Они говорили от имени двойника певицы, ее концертного директора, девушек из подтанцовки и даже ее несуществующего сына.
Некоторые образы поражали своей смелостью. Например, в один момент сказать пару слов о певице вышел «вакуумный стимулятор половых органов» в виде пингвина.
Несмотря на то, что юмор порой был жестким, Лолиту очень веселили шутки. Но в конце передачи она заявила, что, выслушав все сказанное, она осознала, насколько «бездарно» прожила 50% своей жизни и теперь собирается это исправить.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что концерт Лолиты отменили в Ростове.
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