«Камала такой родилась»: Трамп назвал Харрис умственно отсталой

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 23 0

Дональд Трамп назвал Камалу Харрис умственной отсталой

«Камала такой родилась»: Трамп назвал Харрис умственно отсталой

Фото: www.globallookpress.com/MICHAEL LE BRECHT II

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Экс-президент заявил, что она вместе с Байденом «угробили» Америку.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп поразил публику едким комментарием в адрес своей оппонентки от демократов и вице-президента Камалы Харрис. Об этом сообщает The Times.

В воскресенье, 29 сентября, Трамп выступая с предвыборной речью в штате Висконсин, негативно отозвался в адрес Харрис и Байдена.

«Джо Байден стал умственно отсталым, Камала такой родилась», — заявил кандидат в президенты США.

Дональд Трамп отметил, что только люди, имеющие ментальные отклонения, способны проводить действующую иммиграционную политику, из-за которой страдают Соединенные Штаты. Это высказывание вызвало смех и аплодисменты его сторонников.

Ранее 5-tv.ru писал, что британцы негодуют из-за бессилия Байдена и глупости Харрис. Действующую американскую администрацию британцы и американцы назвали худшей в истории. Политический обозреватель Кафлин считает, что президент США Джо Байдена за годы у власти не восстановил глобального лидерства Америки, а подорвал безопасность на всей планете. Его мнение поддержали многие читатели, называя Байдена «стареющим и немощным», а Камалу — глупой.

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