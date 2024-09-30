Дептранс Москвы перекрыл дорогу около горящего дома в Ильменском проезде

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Ольга Бойко
Ольга Бойко Эксклюзив 43 0

На месте происшествия работает несколько бригад спасателей.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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В Ильменском районе города Москвы перекрыли движение на промежутке между домами 14к8 и 4к3. Об этом сообщил столичный Дептранс. Причиной экстренных мер стал пожар в ЖК «Селигер Сити».

В настоящее время на месте ЧП работают столичные службы.

В МЧС России прежде сообщали о возгорании в доме по адресу Ильменский проезд, 14/8. Огнем охвачены квартиры с пятого по восьмой этажи. Семь человек спасены, среди них был ребенок.

Согласно данным источника 5-tv.ru на место происшествия работает десять бригад спасателей.

Очевидцы сообщили о серии взрывов, которые по звуку были похожи на детонацию газовых баллонов. При этом уточняется, что дом не газифицирован. На видео можно разглядеть, как во время детонации из окна строения вылетает охваченный огнем газовый баллон. Отскакивая от земли он рикошетит в стену строения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Звуки, похожие на взрывы газовых баллонов: на севере Москвы горит дом. Ильменский проезд находится в Северном административном округе Москвы на территории района Западное Дегунино. 

  

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