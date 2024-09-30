Звуки, похожие на взрывы газовых баллонов: на севере Москвы горит дом

На место ЧП в Ильменском проезде направлено 10 бригад специалистов.

В Ильменском проезде в Москве произошел пожар. Об этом сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

«На Ильменском проезде горят квартиры с 5 по 8 этаж в жилом доме. Спасены 7 человек, в том числе ребенок», — уточняют в ведомстве.

Согласно данным источника 5-tv.ru на место происшествия направлено десять бригад спасателей.

При этом, очевидцы сообщили о серии взрывов, которые по звуку были похожи на детонацию газовых баллонов. При этом уточняется, что дом не газифицирован. На видео можно разглядеть, как во время детонации из окна строения вылетает охваченный огнем газовый баллон.

Ильменский проезд находится в Северном административном округе Москвы на территории района Западное Дегунино.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Ульяновской области огонь с горящей сухой травы перекинулся на шесть домов. По информации МЧС, в результате возгорания никто не пострадал. В настоящий момент огонь тушат. В ликвидации пожара принимают участие 35 специалистов и десять единиц техники. Мощные лесные пожары бушуют в России с середины сентября. Шквал огня прошелся по Воронежской, Ростовской, Донецкой и Луганской областям.