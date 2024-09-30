Против исполняющего обязанности вице-премьера Башкирии возбудили дело о взятке

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 35 0

По версии следствия, чиновник получил 37 миллионов рублей за покровительство одной дорожно-строительной компаний.

Против исполняющего обязанности вице-премьера Башкирии возбудили дело о взятке

Фото: Михаил Почуев/ТАСС

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Уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере возбуждено против исполняющего обязанности вице-премьера Башкирии Алана Марзаева. Об этом сообщили в Telegram-канале СК РФ.

По версии следствия, чиновник получил взятку в размере 37 миллионов рублей от руководителей не названой дорожно-строительной компании. Отмечается, что деньги Марзаев взял за покровительство их коммерческой деятельности.

Кроме того, правоохранители полагают, что в преступную схему входило обеспечение вице-премьером заключения госконтрактов, которые связаны со строительством дорог. При этом деньги передавались не напрямую, а через посредника в лице бывшего министра транспорта Башкирии Александра Клебанова.

Возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере.

Что касается Клебанова, он был задержан 7 мая этого года, а после взят под стражу. Ему вменяется та же статья, что и у Марзаева. Сразу же после подтверждения информации о случившемся глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ об освобождении Клебанова от должности главы Минтранса республики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что задержана замминистра спорта Ростовской области Гадарова.

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Против исполняющего обязанности вице-премьера Башкирии возбудили дело о взятке

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