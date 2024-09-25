Задержана замминистра спорта Ростовской области Гадарова

Подозреваемую отправили в СИЗО на два месяца.
Фото: © РИА Новости/Александр Блотницкий
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Заместитель министра спорта Ростовской области Светлана Гадарова арестована по подозрению в получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда в Ростове-на-Дону. Под стражей она будет находиться до 19 ноября.
Согласно данным следствия, в период с 4 сентября по 27 декабря 2023 года Гадарова получила не менее 80 тысяч рублей от супруга директора одной из компаний в качестве «вознаграждения за общее покровительство и попустительство по службе», которое она должна была оказать фирме.
Отмечается, что Гадаровой нужно было обеспечить, чтобы компанию признали победителем по результатам закупки, заключили с ней контракты и позже подписали акты о приемке оказанных услуг. Деньги она получила прямо у себя в кабинете.
Прежде стало известно о задержании бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского. Известно, что бывший чиновник отправился добровольцем в зону проведения специальной военной операции после отставки. В каком преступлении подозревают Копайгородского — пока неизвестно, однако источник 5-tv.ru уточнял, что с ним уже проходят следственные действия. Обыски тем временем идут у бывших его коллег — экс-заммэра Сочи Олега Бурлева и главы Хостинского района курорта Ивана Савина.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что задержанного после стрельбы у офиса Wildberries Владислава Бакальчука отпустили домой.
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