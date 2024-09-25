Задержана замминистра спорта Ростовской области Гадарова

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 26 0

Подозреваемую отправили в СИЗО на два месяца.

Задержана замминистра спорта Ростовской области Гадарова

Фото: © РИА Новости/Александр Блотницкий

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Заместитель министра спорта Ростовской области Светлана Гадарова арестована по подозрению в получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда в Ростове-на-Дону. Под стражей она будет находиться до 19 ноября.

Согласно данным следствия, в период с 4 сентября по 27 декабря 2023 года Гадарова получила не менее 80 тысяч рублей от супруга директора одной из компаний в качестве «вознаграждения за общее покровительство и попустительство по службе», которое она должна была оказать фирме.

Отмечается, что Гадаровой нужно было обеспечить, чтобы компанию признали победителем по результатам закупки, заключили с ней контракты и позже подписали акты о приемке оказанных услуг. Деньги она получила прямо у себя в кабинете.

Прежде стало известно о задержании бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского. Известно, что бывший чиновник отправился добровольцем в зону проведения специальной военной операции после отставки. В каком преступлении подозревают Копайгородского — пока неизвестно, однако источник 5-tv.ru уточнял, что с ним уже проходят следственные действия. Обыски тем временем идут у бывших его коллег — экс-заммэра Сочи Олега Бурлева и главы Хостинского района курорта Ивана Савина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что задержанного после стрельбы у офиса Wildberries Владислава Бакальчука отпустили домой.

+19° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
92.86
-0.06 103.41
0.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:45
В истории с отравлением семьи под Красноярском появилась новая жертва
13:29
Задержана замминистра спорта Ростовской области Гадарова
13:21
На Землю обрушится магнитная буря 25 сентября
13:10
ФАС признала ненадлежащей рекламу счета для бизнеса Альфа-банка и возбудила дело
13:00
«Раковая опухоль»: как заседание Совбеза ООН стало «концертной площадкой» для Зеленского
12:47
«Наблюдают и ждут»: Трамп заявил об угрозах для его жизни со стороны Ирана

Сейчас читают

«Хамло криворожское»: Американцы в шоке от вмешательства Зеленского в их демократию
В Дагестане трое мужчин напали на сотрудников ГАИ после погони на авто
Всемирный день фармацевта — 2024: традиции и история праздника
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака