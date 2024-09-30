Отец против: бывший муж Пелагеи не хочет выпускать ребенка за пределы России

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая Эксклюзив 23 0

Бывший муж Пелагеи Телегин борется за право общаться со своей дочерью Таисией

Отец против: бывший муж Пелагеи не хочет выпускать ребенка за пределы России

Фото: © РИА Новости/Павел Бедняков

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Неизвестно, сможет ли певица выиграть еще один суд с экс-супругом.

Хоккеист Иван Телегин, экс-супруг певицы Пелагеи, подал апелляционную жалобу на решение суда о выезде его дочери заграницу. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Адвокат певицы Филипп Рябченко утверждает, что Московский областной суд рассмотрит жалобу хоккеиста к его экс-супруге. Дата судебного заседания уже известна.

Рябченко рассказал, что Одинцовский суд Москвы удовлетворил иск певицы и отменил запрет на выезд ее дочери Таисии за рубеж. Такое решение было принято в связи с тем, что отец давно не поддерживает общение с дочерью и, соответственно, не имеет права запрашивать разрешение на ее выезд.

Также адвокат сообщил, что Телегин не выплатил Пелагее исковые требования по разделу имущества. Это стало еще одним аргументом в пользу певицы.

Супруги развелись в 2020 году и с того времени они продолжают делить имущество. Телегин не выиграл ни одного суда у певицы.

Ранее 5-tv.ru писал, что певица Пелагея подала иск к бывшему мужу из-за особняка в 100 миллионов. Экс-супруг до сих пор не выплатил ипотеку за этот дом. 

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