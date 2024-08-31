Пелагея подала иск к бывшему мужу из-за особняка за 100 миллионов

Хоккеист до сих пор не выплатил огромный долг по ипотеке за этот дом.

Заслуженная артистка РФ Пелагея подала новый иск на своего бывшего мужа хоккеиста Ивана Телегина. Информация об этом появилась на сайте Мосгорсуд.

Никулинский районный суд Москвы будет решать спор о рыночной стоимости доли дома в рамках исполнительного производства. Заседание назначено на 13 сентября 2024 года.

Издание KP.RU сообщает, что Телегин не исполняет свои обязательства по содержанию особняка, в котором у него есть доля. Не вносит коммунальные и прочие платежи. Поэтому Пелагея намерена добиться пересмотра доли Ивана Телегина. Она уверена, что доля оценена неверно.

Данный особняк находится в Подмосковье на Новой Риге. Похожий по соседству дом стоит 110 миллионов рублей. Поэтому предположительно цена особняка Пелагеи может быть похожей.

В прошлом году Телегин перестал выделять деньги на обслуживание недвижимости. Пелагея погасила долг, но потребовала через суд, чтобы экс-супруг возместил ей потраченную сумму. Иск был одобрен.

Помимо этого, на Телегине висит долг в размере почти 60 миллионов рублей. Не исключено, что по ипотеке, которую взял хоккеист для приобретения дома.

Скандалы и суды между бывшими супругами длятся несколько лет. Пелагея в 2020 году официально подтвердила разрыв с хоккеистом, который, по ее словам, изменил с ее же подругой.

После Телегин наложил запрет на выезд за границу их общей дочери Таисии. Семья узнала об этом, когда их остановили в аэропорту. Хоть потом певица добилась отмены запрета, но праздник, по которому планировалась поездка, был испорчен.

Теперь хоккеист не может покидать страну из-за долга. До этого у Телегина была работа, за которую он получал 20 миллионов рублей. Но продлевать контракт с хоккейным клубом не стал, поэтому неизвестно, как он намерен выплачивать долг.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Пелагея пришла в бешенство, когда ее представили фамилией экс-супруга.