В России сегодня отмечали очень важную годовщину. Прошло ровно два года с момента возвращения домой четырех регионов: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

В сентябре 2022 года жители этих регионов подавляющим большинством высказались за общее будущее с Россией. Этим вечером на Красной площади традиционно прошел большой концерт. В самом сердце столицы собрались тысячи человек. И песни, которые звучали на главной площади страны, конечно, имеют в этот день особый смысл.

Среди гостей этого вечера — как обычные москвичи, так и герои спецоперации. О своих подвигах, о том как освобождали русские села, и о том, как после их атак горели танки с крестами на бортах они сейчас рассказывают очень скромно.

— Ну, был ажиотаж, кто же первый взорвет эту распиаренную кошку, кто первый сбивает «Брэдли». В общем, азарт, — вспоминает Николай Соколов, участник СВО, герой России.

— Первыми были вы? — уточняет корреспондент.

— Ну, вы знаете, история рассудит, кто был первым, но мы свою кошку достали! — отвечает военнослужащий.

«На Марьинке отбивали контратаку противника. Как оказалось потом, поляков было много. Нанесли им такое поражение, больше моральное, что они бросили свой опорный пункт, важный. Донбасс, добро пожаловать домой!» — восклицает участник СВО Иван Порядин, награжденный медалью «За отвагу».