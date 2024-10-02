Документ века: РФ и Иран готовятся подписать важный контракт

Две страны обладают крупнейшими запасами природного газа объемом более 70% мировых.

В ходе рабочей поездки премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Тегеран Россия и Иран договорились подписать крупнейший контракт по газу. Об этом сообщил политолог и эксперт по Ближнему Востоку Маис Курбанов в интервью изданию URA.RU.

«На подходе газовый контракт между Россией и Ираном. Они обладают крупнейшими запасами природного газа объемом более 70% мировых. На фоне блокады Запада Россия и Иран сами могут объявить такую блокаду Западу — они могут влиять на мировые цены на газ, диктовать цену на бирже», — сказал Курбанов.

К слову, Россия в условиях санкций стала переориентировать сырьевую экономику. Прошедшая «Российская энергетическая неделя» показала заинтересованность множества стран в сотрудничестве с РФ. Среди них оказался и Иран. Еще в июне Россия и Иран подписали меморандум о проработке организации трубопроводных поставок российского газа. При этом тогда иранские власти отмечали — они рассчитывают на «огромные объемы» энергетических ресурсов. Тогда же вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что на первом этапе речь может идти о поставках десяти миллиардов кубических метров газа. Иран же отмечал, что ожидает поставки в размере 300 миллионов кубических метров в сутки.

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