Главу города Избербаш Исакова задержали по подозрению в получении взятки

Правоохранители задержали главу города Избербаш Магомеда Исакова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета по республике в Теlegram-канале.

«Возбуждено уголовное дело в отношении главы города Избербаш Магомеда Исакова, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере», — говорится в сообщении.

По версии следствия, Исаков получил в 2019 году взятку от застройщика, который не выполнил свои служебные обстоятельства. Действия были связаны с отменой разрешения на строительства дома в Избербаше. В частности, Исаков в общей сумме получил 3,9 миллиона рублей.

Подозреваемого задержали, в скором времени будет рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения. Сейчас проводятся следственные действия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-советника главы Дагестана Османа Махачева приговорили к колонии за получение взятки. Срок он будет отбывать десять лет. Также суд назначил ему штраф в размере 115 миллионов рублей.