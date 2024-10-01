Главу города Избербаш Исакова задержали по подозрению в получении взятки

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Евгения Романова
Евгения Романова 20 0

В общей сумме он нелегально получил 3,9 миллиона рублей.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Telegram/СУ СК России по Республике Дагестан/dagestan_sledcom05; 5-tv.ru

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Правоохранители задержали главу города Избербаш Магомеда Исакова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета по республике в Теlegram-канале.

«Возбуждено уголовное дело в отношении главы города Избербаш Магомеда Исакова, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере», — говорится в сообщении.

По версии следствия, Исаков получил в 2019 году взятку от застройщика, который не выполнил свои служебные обстоятельства. Действия были связаны с отменой разрешения на строительства дома в Избербаше. В частности, Исаков в общей сумме получил 3,9 миллиона рублей.

Подозреваемого задержали, в скором времени будет рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения. Сейчас проводятся следственные действия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-советника главы Дагестана Османа Махачева приговорили к колонии за получение взятки. Срок он будет отбывать десять лет. Также суд назначил ему штраф в размере 115 миллионов рублей.

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