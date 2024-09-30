Экс-советника главы Дагестана Махачева приговорили к колонии за получение взятки

Бабушкинский районный суд Москвы приговорил бывшего советника главы Дагестана Османа Махачева к десяти годам колонии строгого режима по делу о получении взятки. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Установлено, что Махачев пообещал содействовать назначению одного из кандидатов на должность главы Докузпаринского района Дагестана. За это ему было передано 23 миллиона рублей.

В результате суд приговорил его к отбыванию срока в колонии, а также выплате штрафа в размере 115 миллионов рублей. Все арестованное имущество Махачева конфисковано в доход государства.

Ранее 5-tv.ru писал, что заместитель министра спорта Ростовской области Светлана Гадарова арестована по подозрению в получении взятки. Под стражей она будет находиться до 19 ноября.

Как выяснило следствие, в период с 4 сентября по 27 декабря 2023 года Гадарова получила не менее 80 тысяч рублей от супруга директора одной из компаний в качестве «вознаграждения за общее покровительство и попустительство по службе», которое она должна была оказать фирме.