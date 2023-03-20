Кулинарные эксперименты молодого певца могли закончиться трагедией.

Ваня Дмитриенко чуть не сжег квартиру. О своих кулинарных способностях и их последствиях молодой певец рассказал на презентации обновления музыкального портала TopHit — платформы «Студио» от HiFi-стриминга «Звук».

Исполнитель песни «Венера-Юпитер» проиронизировал, что любовь к кулинарии у него возникла в самом детстве. Молодой артист поделился курьезным случаем из жизни.

Однажды он делал попкорн в микроволновке, поставив таймер на большее количество времени. В конечном итоге микроволновая печь загорелась, а артист так и не смог насладиться «деликатесом».

«Я побежал к папе и начал кричать, что у нас дома пожар», — смеется Дмитриенко.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ваня Дмитриенко вернулся к бывшей девушке Саше Айс.