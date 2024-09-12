«Необычайная сумма»: сколько алиментов Бритни Спирс выплатила бывшему мужу

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 59 0

Певица Бритни Спирс выплатила пять миллионов долларов алиментов экс-супругу

«Необычайная сумма»: сколько алиментов Бритни Спирс выплатила бывшему мужу

Фото: www.globallookpress.com / ImagePressAgency/face to face

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У певицы есть двое детей, опеку над которыми получил ее бывший муж.

Голливудская звезда певица Бритни Спирс выплатила пять миллионов долларов алиментов отцу своих двух детей, танцору Кевину Федерлайну. Младшему сыну знаменитости Джейдену исполняется 18 лет, поэтому официально певица избавится от выплаты алиментов.

«Сумма, которую Бритни отсылала ему за двух мальчиков, необычайна, и ее вполне достаточно для того, чтобы содержать огромную семью», — рассказал инсайдер Daily Mail.

Практически всю жизнь мальчиков певица отправляла деньги на их проживание экс-супругу. Несколько лет артистка была замужем за Федерлайном. В 2005 году у пары родился первый ребенок — Шон Престон, через год второй — Джейден Джеймс.

После расставания танцор получил опеку над мальчиками из-за нестабильного психического состояния Спирс. Денег на детей Бритни никогда не жалела. Известно, что младшему сыну она собирается сделать такой подарок, который будет «дороже, чем все, что когда-либо смог себе позволить его отец».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что по автобиографии Бритни Спирс снимут фильм.

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