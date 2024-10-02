«Иллюзий питать не следует»: Рябков заявил о подготовке РФ к долгому противостоянию с США

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Евгения Романова
Евгения Романова 29 0

Рябков: Россия готовится к долгому противостоянию с США

«Иллюзий питать не следует»: Рябков заявил о подготовке РФ к долгому противостоянию с США

Фото: www.globallookpress.com/Christian Ohde

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Депутатами Государственной думы был проведен предметный разбор ситуации

России следует готовиться к длительному противостоянию с Соединенными штатами Америки (США). Такое заявление сделал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в беседе с журналистами.

Дипломат подчеркнул, что с депутатами Государственной думы РФ был проведен предметный разбор ситуации, обмен мнениями относительно перспектив улучшения отношений Москвы и Вашингтона, в том числе в свете предстоящих выборов американского президента, которые должны состояться 5 ноября 2024 года.

«Я думаю, что иллюзий особых питать не следует, учитывая сложившийся в США двухпартийный антироссийский консенсус. Надо готовиться к длительному противостоянию с этой страной. Мы к этому готовы во всех смыслах», — сказал Сергей Рябков.

Российская Федерация посылает все возможные предупредительные сигналы США, чтобы они не недооценивали эту решимость.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о шутках про Госдеп США в ООН. В кулуарах ООН обсуждают и осуждают Вашингтон.

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«Иллюзий питать не следует»: Рябков заявил о подготовке РФ к долгому противостоянию с США

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