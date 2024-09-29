В кулуарах ООН обсуждают и осуждают Вашингтон.

В кулуарах Организации Объединенных Наций обсуждают, что Госдепапартмент Соединенных Штатов превратился в бюро по раздаче боеприпасов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.

«В ооновских кулуарах обсуждают, что Госдеп США превратился в бюро по раздаче боеприпасов, и американская дипломатия сама себя дисквалифицировала», — написала она.

Презентация «плана победы» Украины в США

На прошлой неделе президент* Незалежной Владимир Зеленский заявил о полной готовности «плана победы» Украины в конфликте с Россией. Как передают зарубежные СМИ, он включает в себя четыре пункта: предоставление стране гарантий безопасности наравне с членами НАТО, продолжение преступного вторжения в Курскюу область, предоставление Киеву современных видов вооружения, не прекращение финансирования Украины.

Специально для презентации своего плана Зеленский поехал с гастролями в США. Стратегия главы преступного киевского режима никого не впечатлила. Хотя доподлинно неизвестно, что в нем написано, ни один журналист его еще в глаза не видел, все обсуждения проходили кулуарно. Ничего не поняли из плана Зеленского там.

Американцы, как принимающая сторона, обеспечили максимальный пиар — открыли двери Белого дома и Конгресса. Провели на Генассамблею ООН и на заседание Совбеза. В результате президент США Джо Байден предложил обсудить план Зеленского вместе со всеми спонсорами Украины в середине октября.

Тем временем украинские боевики продолжают применять западное оружие в зоне проведения российской спецоперации и при атаках на регионы РФ, в том числе для вторжения в Курскую область. ВСУ беспощадно обстреливают жилые районы. Еще в 2022 году Запад вместе с Украиной решил, что СВО якобы является вторжением.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что британцы негодуют из-за бессилия президента США Джо Байдена и кандидата в лидеры страны Камалы Харрис. Эксперты считают, что именно эти политики виновны в кризисе на Ближнем Востоке и конфликте на Украине. Действующую американскую администрацию назвали худшей в истории.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.