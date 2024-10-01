В Петербурге задержали блогера Роммеля по подозрению в изнасиловании ребенка

Правоохранители задержали блогера Клауда Роммеля 30 сентября, он подозревается в изнасиловании несовершеннолетнего в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Как рассказал собеседник, случилось все в период с 2022 года по февраль 2024 года. Роммель, как предполагается, изнасиловал десятилетнюю девочку. По этому факту возбуждено уголовное дело.

«Подозреваемому предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — говорится в заявлении ГСУ СК России по Санкт-Петербургу в Telegram-канале.

Сам блогер Роммель ведет YouTube-канал, он размещает контент на видео-платформе на православную тематику.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге таксист изнасиловал 16-летнюю пассажирку. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Предполагаемый насильник задержан. Интересно, что по данным следствия обвиняемый не имеет регистрации на территории Российской Федерации и нигде официально не трудоустроен.