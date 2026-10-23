Французские школьники в разгар протестов жалуются на протекающие крыши в школах

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 38 0

По словам подростков, то и дело в классах идет «дождь», а в туалетах бьют фонтаны.

Чем недовольны протестующие французские школьники

Фото: Reuters/Jack Taylor

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Школьники в разгар протестов в Париже жалуются на протекающие крыши в школах

Протекающие крыши, отсутствие отопления и неисправная сантехника в учебных заведениях стали одной из причин недовольства и массовых протестов французских школьников. Об этом журналистам РИА Новости рассказал один из участников акции в Париже.

Выпускник парижского лицея Реми, присоединившийся к демонстрации 17 октября, описал ситуацию в учебных заведениях. По его словам, во многих колледжах и лицеях текут крыши, дождь попадает прямо в классы, отсутствует отопление, в стенах зияют дыры, не хватает стульев, парты разваливаются, а полы приходят в негодность.

Другой подросток, 17-летний Матерен, обратил внимание на состояние санитарных помещений. Он отметил, что иногда не работает даже сантехника, а в некоторых школах вода поднимается через туалеты и затапливает помещения.

«Это совершенно неприемлемо», — передает его слова агентство.

Протесты начались в середине сентября, когда старшеклассники в пригородах Парижа вышли на улицы с требованием улучшить состояние школ. Движение стартовало у лицея Сен-Экзюпери в Кретее, затем к акциям присоединились учащиеся других лицеев, а в начале октября — студенты вузов. Власти включили в свою программу улучшение материальных условий в лицеях и замену отсутствующих преподавателей.

Самой массовой стала общенациональная демонстрация 17 октября. По данным МВД, в ней участвовали около 550 тысяч человек. Правоохранители применяли против протестующих слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пресс-секретарь МИД России Мария Захарова назвала протесты во Франции реалити-шоу по расчеловечиванию. По ее словам, в беспорядках страдают люди, не причастные к акциям и продолжавшие работать.

Дипломат отметила, что события вышли за рамки обычных протестов, а антикультура уличного безумия в стране усиливалась десятилетиями. С этим явлением, по ее мнению, не борются.

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