Две пенсии в декабре? Кому январские выплаты перечислят до Нового года

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 74 0

Правило действует давно, но в январе оно коснется сразу 10 праздничных дней — и потому часть выплат придет досрочно.

Какая категория россиян получит две пенсии в декабре 2026

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Бессараб: некоторые российские пенсионеры получат пенсию за январь до 30 декабря

Россияне, привыкшие получать пенсию в первых числах месяца, получат январскую выплату до новогодних праздников. Об этом журналистам РИА Новости рассказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Депутат объяснила, что производственный календарь на 2027 год относит период с 1 по 10 января к выходным и праздничным дням. В связи с этим тем гражданам, кому зарплата, пособие или пенсия обычно поступают в эти даты, средства перечислят не позднее 30 декабря — последнего рабочего дня уходящего года.

Бессараб также напомнила о действующем правиле: если назначенная дата выплаты совпадает с выходным или праздником, деньги приходят в предшествующий рабочий день.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что минимальный добровольный взнос на пенсионное страхование в 2026 году составит 71 525 рублей. Достижение пенсионного возраста само по себе не гарантирует страховую пенсию, нужны не менее 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов.

Добровольные взносы актуальны для тех, кому не хватает официального стажа, например для самозанятых. Оплатить пропущенные годы задним числом не получится: срок страхования отсчитывается от даты подачи документа, а взносы — с учетом продолжительности участия.

Также 5-tv.ru рассказывал, что к концу 2027 года средняя страховая пенсия по старости в России достигнет 29,9 тысячи рублей. С 1 февраля выплаты планируют проиндексировать на 6,8%, что поднимет средний размер до 29 179 рублей. С 1 апреля страховую часть добавят еще на 3,3%, и выплата вырастет до 29 903,81 рубля.

Февральский процент могут уточнить в начале 2027 года, когда Росстат обнародует окончательные данные по инфляции. Двойная индексация коснется и неработающих, и работающих пенсионеров. Эти суммы — средние по стране, реальный размер прибавки для каждого получателя рассчитывается отдельно исходя из стажа и накопленных баллов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
81.13
-0.84 91.14
-0.79
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:08
Макияж с эффектом слепоты: какая косметика может лишить зрения
8:08
Бывшей порноактрисе Ольге Мур грозит до шести лет лишения свободы
7:55
Россия обвинила Данию в поддержке силовых операций НАТО на Балтике
7:44
«Сотни, если не тысячи»: ФБР может проверить отца Меган Маркл из-за насилия над детьми
7:27
Зима народного гнева: Европу предупредили о новой волне протестов
7:14
Две пенсии в декабре? Кому январские выплаты перечислят до Нового года

Сейчас читают

Немного готики, немного панка: почему Охлобыстина не зовут в эротическое кино
Экс-хоккеист «Нью-Йорк Рейнджерс» Рон Дюгей умер в 69 лет
«Спирт» из «Мы из будущего»: как учительница привела Андрея Терентьева к славе
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео