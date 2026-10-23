«Госуслуги» под прикрытием: как работает новая схема мошенников

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Ефросиния Арзуманова
Ефросиния Арзуманова 16 0

В МВД призвали не сообщать незнакомцам коды из СМС.

Мошенники заставляют ставить ПО под видом защиты «Госуслуг»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Мошенники убеждают россиян ставить вредоносные приложения от имени Минцифры

В России распространилась многоэтапная схема мошенничества: граждан убеждают устанавливать вредоносное программное обеспечение под предлогом защиты личного кабинета на портале «Госуслуги». Об этом 23 октября стало известно из материалов МВД РФ, которые приводит ТАСС.

Обман начинается с обычного звонка. Злоумышленники представляются, например, сотрудниками домофонной компании и просят жертву продиктовать код из СМС, якобы нужный для получения новых ключей. После того как человек сообщает цифры, разговор прерывается.

Через некоторое время пострадавшему приходит сообщение о взломе страницы на «Госуслугах» и необходимости сменить пароль. Следом поступает новый звонок — на этот раз от имени «представителя Минцифры». Он предлагает установить специальное приложение для защиты аккаунта. В этой программе с человеком связываются псевдосотрудники Росфинмониторинга и ФСБ. Они убеждают жертву снять все накопления и перевести их на «безопасный счет», после чего человек лишается денег.

В МВД России подчеркнули, что сотрудники государственных ведомств и банков никогда не требуют переводить средства на сторонние счета или устанавливать сомнительные приложения. Граждан призвали не сообщать неизвестным лицам коды из СМС-сообщений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мошенники звонят россиянам от имени службы финансового контроля и запугивают блокировкой карт в банкоматах. Об этом сообщили в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

По данным платформы, аферисты рассказывают о переводе банкоматов на новые правила работы — якобы терминалы переведены на единый межбанковский стандарт, а для пользования ими нужно пройти верификацию. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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