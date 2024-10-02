«Все живы»: на Камчатке группа косаток застряла на мели лимана

Местные власти пытаются спасти животных.

Группа косаток застряла на мели лимана в районе села Устьевой Соболевского района Камчатки. Местные жители и власти ищут возможности для их спасения. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте»сообщил министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев.

«Идет отлив. Попробуем помочь косаткам. Коварность этого лимана в том, что дно его покрыто илом и техника не сможет подойти никак. Все катера промышленных предприятий уже подняты на берег», — заявил он.

По словам Лебедева, сотрудники Министерства природных ресурсов и экологии (Минприроды) Камчатки оповещены о происшествии с животными. План помощи разрабатывают совместно спасатели, волонтеры и сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России.

Глава Соболевского района Андрей Воровский рассказал «Известиям», что все касатки живы, на помощь им пришли 30 человек, которые поливают застрявших животных водой. Прилив ожидается в течение дня

Косатки — китообразные, представители семейства дельфиновых и парвотряда зубатых китов, единственные в своем роде. Они считаются крупнейшими выходцами из семейства, кроме того это единственный кит-хищник в мире, охотящийся на теплокровных животных. Косатки живут в разных уголках мирового океана, обитают как в открытой воде, так и по берегам, обычно не ближе, чем в 800 километрах от линии. На Камчатке их чаще всего наблюдают в Авачинском заливе, у мыса Зеленый.

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