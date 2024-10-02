Украинские боевики атаковали Белгородскую область

Несколько часов назад, в ночь на 2 октября, украинские боевики вновь атаковали Белгородскую область. Под удар беспилотников ВСУ попало село Тишанка.

По данным местных властей, пострадали два мирных жителя. У мужчины и женщины множественные осколочные ранения. Их доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Ранее 5-tv.ru писал, что силы ПВО 1 октября уничтожили восемь украинских беспилотников над Белгородской областью. Отмечается, что такое количество уничтоженных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) оказалось в два раза меньше, чем два дня назад. Тогда сообщалось, что над семью регионами РФ за ночь были сбиты 125 украинских дронов, а над Белгородской областью — 17 беспилотников.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ бьют по приграничным районам ракетами и беспилотными летательными аппаратами.