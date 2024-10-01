Силы ПВО уничтожили 8 украинских беспилотников над Белгородской областью

Пресечен ряд попыток боевиков ВСУ совершить террористические атаки на территории России.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за ночь восемь дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО восемь украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Белгородской области», — написали Telegram-канале ведомства.

Такое количество уничтоженных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) оказалось в два раза меньше, чем два дня назад. Тогда сообщалось, что над семью регионами РФ за ночь были сбиты 125 украинских дронов, а над Белгородской областью — 17 беспилотников.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ бьют по приграничным районам ракетами и беспилотными летательными аппаратами.

Ранее 5-tv.ru показал на видео, как ЗРК «Бук» защищают приграничные районы в Белгородской области.