Гранатометы и сотни снарядов: в ДНР нашли крупный схрон с оружием и боеприпасами

Сотрудники ФСБ обнаружили в ДНР крупный схрон с оружием и боеприпасами
Фото, видео: Александр Полегенько/ТАСС; Telegram/Официальный Telegram-канал Главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина/PushilinDenis; 5-tv.ru
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Их обнаружили совместными усилиями сотрудников нескольких силовых структур.
Крупный схрон со взрывчаткой и боеприпасами обнаружили в Донецкой народной республике (ДНР). Для нахождения были задействованы сотрудники ФСБ России, МВД, Росгвардии и военной комендатуры. Об этом в личном Telegram-канале сообщил глава региона Денис Пушилин.
«В результате совместных мероприятий Управления ФСБ России по ДНР, МВД по ДНР, Росгвардии и военной комендатуры в Тельмановском районе обнаружен схрон со взрывными устройствами и боеприпасами», — указано в сообщении.
Сообщается, что сотрудники МВД в итоге изъяли пару ручных гранатометов и почти две сотни боеприпасов к ним. Среди прочего, в схроне обнаружили более 35 тысяч патронов к стрелковому оружию и порядка сотни гранат ВОГ.
Следователи Управления Федеральной службы безопасности (УФСБ) сейчас заняты установлением лиц, которые могут быть причастны к созданию схрона.
Похожие тайники с оружием находили в регионе и ранее в этом году. Так, в апреле силовики обнаружили в ДНР крупный склад с гранатометами, который был заминирован.
Ранее 5-tv.ru писал, как в начале лета ФСБ нашла в пригороде Мариуполя схрон со взрывчаткой украинских диверсантов.
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