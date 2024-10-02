Украинские войска потеряли более 850 боевиков.
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
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Подразделения «Южной» группировки войск РФ освободили населенный пункт Верхнекаменское Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Минобороны России.
Помимо этого, российская армия нанесла поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Константиновка и Часов Яр под Донецком. В ходе боев были ликвидированы до 855 боевиков ВСУ. Вместе с тем противник потерял одну боевую бронированную машину, четыре авто, а также гаубицы: одну М777 и две FH-70. ВС РФ уничтожили и склад боеприпасов украинских войск.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.
Ранее 5-tv.ru писал, что сотрудники ФСБ обнаружили в ДНР крупный схрон с оружием и боеприпасами. Их нашли совместными усилиями сотрудников нескольких силовых структур. Сейчас следователи устанавливают лица, причастные к сохранию схрона.
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