Маша и Медведь, Коржик и Карамелька: НМГ и «Платформа» назвали любимых детских персонажей
Любимыми детскими героями стали Маша и Медведь, а также Коржик и Карамелька
Фото: Кадр из м/ф "Маша и Медведь", реж. Олег Кузовков, 2009 г.
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Отечественные мультфильмы, по мнению родителей, транслируют значимые для воспитания детей ценности.
Маша и Медведь из одноименного сериала, Нолик из «Фиксиков», а также Коржик и Карамелька из мультипликации «Три кота» возглавили список самых любимых детских персонажей по итогам 2023 года. Центр социального проектирования «Платформа» совместно с Национальной Медиа Группой (НМГ) провел специальное исследование, оценивающее отечественную анимацию и фильмы, нацеленные на младшую аудиторию.
Изучение проводилось в марте и апреле этого года — в онлайн-опросе приняли участие 1200 родителей детей от шести до 12 лет, а также 300 юных зрителей в возрасте от шести до 12.
«У родителей много запросов к детскому контенту, но главный из них — помощь в воспитании. 68% респондентов считают, что анимация и кино должны „целенаправленно воспитывать детей, закладывать и развивать важные ценности, давать образцы поведения“. И детскому контенту это удается — по мнению 76% родителей, он меняет характер и внутренний мир ребенка», — говорится в пресс-релизе НМГ.
Так, большинство опрошенных уверены: сегодня мультфильмы активно транслируют важные и очень значимые для воспитания ценности. Учат дружить, помогать нуждающимся, любить и уважать близких, быть патриотом страны и гордиться своей Родиной.
Более 50% юных зрителей назвали любимыми героями волшебных существ, а 55% предпочли различных животных. Детям до десяти лет больше нравятся персонажи, которые младше их по возрасту — им понятны ощущения и мысли героев, возникает чувство безопасности и «превосходства». А поклонники мультипликации старше десяти предпочитают персонажей-ровесников.
Больше 60% маленьких зрителей любимым героем назвали Машу из анимационного сериала «Маша и Медведь», а 51% выбрали ее косматого друга. После в списке идут Нолик из сериала «Фиксики», Крош из «Смешариков», а также Коржик и Карамелька из мультфильма «Три кота». Как отметили юные респонденты, эти герои смешные, добрые и благородные. Они яркие и красивые, за ними интересно наблюдать.
Среди полнометражных анимационных и игровых фильмов наибольшим потенциалом с точки зрения социального влияния обладают такие проекты, как «Три богатыря и пуп земли», «По щучьему велению», «Баба Яга спасет мир» и «Бременские музыканты».
«Это наше второе исследование социального влияния детского контента. В этот раз к мультипликации мы добавили детское кино, так как сейчас это направление активно развивается. Национальная Медиа Группа стремится поддерживать и развивать качественную российскую анимацию и детское кино, понимая их ключевую роль в формировании здорового и образованного поколения. Мы уверены, что детский контент является мощным инструментом для формирования гармоничного и успешного будущего страны», — отметила генеральный директор НМГ Светлана Баланова.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о звездах на красной дорожке премьеры сериала «Последние богатырь. Наследие».
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