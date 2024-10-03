Три направления: названы самые популярные виды досуга среди россиян

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 22 0

Газета.ру: бильярд стал лидером среди развлечений в России

Три направления: названы самые популярные виды досуга среди россиян

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Эксперты рассказали, на какие развлечения больше всего тратятся жители РФ.

Бильярд, боулинг и парки аттракционов являются самыми популярными видами досуга у жителей России в 2024 году. Об этом сообщает Газета.ру, основываясь на анализе транзакций по картам клиентов одного из банков.

Согласно исследованию, траты россиян на боулинг увеличились на 6%, а средний чек вырос на 9% и теперь составляет около 1100 рублей. Расходы на посещение луна-парков и парков аттракционов поднялись на 4%, где средний чек составляет 745 рублей. А тройку лидеров замыкает бильярд, траты на который выросли на 3%, а средний чек составляет 624 рубля.

Отмечается, что в 2024 году жители России стали меньше посещать занятия в студиях и танцевальных клубах. Соответственно, траты на данный вид досуга снизились. Специалисты связали это с наличием большого количества бесплатных танцевальных мастер-классов. Сократились и расходы на спортивные секции, в то время как средний чек в этой сфере вырос до 1608 рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что открылся первый в мире магазин популярных в 90-х игрушек.

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