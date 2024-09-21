Тамагочи снова в моде: открылся первый в мире магазин популярных в 90-х игрушек

Любимое развлечение прошлого столетия получило ряд новых опций.

Компания-производитель игрушек тамагочи Bandai Namco открыла первый магазин. Об этом сообщило агентство BBC.

Такое решение было принято из-за значительного повышения спроса на их продукцию за 2023–2024 годы, которого не наблюдалось даже в 1996 году, во время пика популярности игрушки. Бутик расположен в Великобритании.

За прошедшие годы компания многое переосмыслила в своей разработке. Они создали много функций, расширяющих возможности тамогочи, которые в первую очередь направлены на социализацию и соответствуют запросам, которые диктует время.

«Теперь вы можете общаться с друзьями, играть, подключившись к Wi-Fi, и загружать разные предметы. Новые опции помогают бороться с чувством усталости, которое могло возникнуть при использовании более ранних моделей», — рассказала менеджер бренда Прия Джадеджа.

Несмотря на ряд инноваций, внешне любимое развлечение детей и взрослых конца прошлого столетия не потерпело изменений. Тамогочи по-прежнему выглядит, как разноцветное пластиковое яйцо с экраном.

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