«Основа вашего здоровья»: как правильно питаться осенью

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Елизавета Романова
Елизавета Романова Эксклюзив 39 0

Нутрициолог Осипова: осенью в рацион питания нужно добавлять тыкву и свеклу

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; Из личного архива Екатерины Осиповой; 5-tv.ru

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Некоторые продукты содержат огромное количество необходимых нашему организму антиоксидантов в это время года.

С наступлением осеннего времени года очень важно пересмотреть свой рацион питания и добавить в меню продукты, наполняющие организм необходимой энергией. Так, тыква, морковь и свекла станут прекрасным кладезем витаминов. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала нутрициолог Екатерина Осипова.

Специалист объяснила: со сменой сезона становятся заметны необычные симптомы. Например, появляются усталость, апатия и уныние. Избавиться от неприятного настроения помогут особенные продукты, украшающие рацион.

«Что у нас есть из самого полезного в осеннее время года? Это тыква, морковь, свекла, яблоки, груши. Эти продукты обладают огромным количеством антиоксидантов, которые помогают укрепить иммунную систему и защищают нас от простуд и аллергии», — объяснила эксперт.

Кроме того, наша собеседница посоветовала заваривать настойку шиповника — напиток богат витамином C и также защищает от вирусных и простудных инфекций.

По словам Екатерины Осиповой, не стоит забывать и о крупах — ими в полной мере можно насладиться осенью. Некоторые при желании смогут избавиться от лишних килограммов, ведь добавление в рацион сложных углеводов в виде гречки и киноа способствует сжиганию жира и улучшению пищеварения за счет обилия клетчатки в этих крупах.

«Нужно обратить внимание на режим питания. Старайтесь придерживаться регулярного графика и избегайте пропусков в приеме пищи. Лучше питаться два, край — три раза в день, и ни в коем случае не допускать перекусов, которые содержат простые углеводы», — посоветовала нутрициолог.

Она также подчеркнула, что в рацион необходимо включать разнообразные группы продуктов, дабы обеспечить полный спектр всех необходимых элементов и витаминов. Стоит добавлять в меню цветные овощи — больше всего антиоксидантов содержат фиолетовые. Например, фиолетовая капуста и лук.

«Помните, что правильное питание, это основа вашего здоровья», — заключила эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой завтрак обеспечит энергией на весь день.

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«Основа вашего здоровья»: как правильно питаться осенью

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