Сахар под контролем: ТОП-3 продукта на завтрак для борьбы с дибетом

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько 32 0

Pronews.gr: авокадо и овсяная каша на завтрак помогут в борьбе с диабетом

Сахар под контролем: ТОП-3 продукта на завтрак для борьбы с дибетом

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Phongthorn Hira

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Как сделать первый прием пищи максимально полезным?

Чтобы поддерживать стабильный уровень сахара в крови, снизить риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, эксперты рекомендуют начинать день с питательного завтрака. Он должен состоять из белка, полезных жиров и сложных углеводов, обеспечивая организм необходимыми веществами и энергией, сообщает издание Pronews.gr.

Специалисты советуют начать день с авокадо или овсяной каши. Авокадо, богатое полезными жирами, подарит длительное чувство сытости, сокращая желание перекусить в течение дня. Овсяная каша, в свою очередь, содержит бета-глюканы — волокна, которые замедляют переваривание и усвоение питательных веществ, стабилизируя уровень глюкозы в крови.

По словам экспертов, следует выбирать овес с минимальной обработкой. Также можно добавить немного черники для улучшения вкуса и лучшей регуляции уровня сахара.

Кроме того, в первый прием пищи следует включить какао. Данный продукт без добавления сахара окажет положительное воздействие на уровень глюкозы в организме благодаря содержанию флавоноидов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как пить кофе с пользой для здоровья.

+11° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
94.51
1.15 104.45
0.80
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:21
За ночь силы ПВО сбили 113 украинских дронов над регионами России
8:58
Сахар под контролем: ТОП-3 продукта на завтрак для борьбы с дибетом
8:44
«Мистическая женщина»: Подкаминская рассказала о пробуждении «шестого чувства»
8:30
Смертельный вирус: угрожает ли России лихорадка Марбург
8:15
Исчезновение с «политическим окрасом»: куда пропала дочь певицы Любови Успенской
8:02
Хранительница горячих напитков: что важно знать при покупке термокружки

Сейчас читают

В украинские хранилища недобрали газа
Александр Яцко намерен набить тату: «Договорились о парных»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 октября, для всех знаков зодиака
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака
Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения