Борьба с мошенниками: Большой театр ввел новые правила продажи билетов

Документ необходимо будет предъявить и при непосредственном посещении театра.

Большой театр начал продавать только именные билеты, которые можно приобрести при предъявлении паспорта. Об этом сообщает пресс-служба театра в своем Telegram-канале.

«Приобретая билеты в других местах и у других организаций или лиц, вы рискуете купить подделку. Фальшивый билет не обеспечивает посещение театра», — уточняется в сообщении театра.

Для того чтобы купить официальный билет в Большой театр, теперь нужно будет предъявить паспорт или любой другой документ, удостоверяющий личность. Документ потребуется и при непосредственном посещении спектакля. Если данные в билете и документе не совпадут — человек не будет допущен в театр.

Таким образом Большой театр борется с мошенниками, которые занимаются перепродажей билетов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о пожаре в хабаровском краевом музыкальном театре, который разгорелся в ночь на 3 октября. В результате возгорания произошло обрушение фасада и наружной стены. Внутри здания находились три человека. К счастью, они успели эвакуировать еще до прибытия спасателей.