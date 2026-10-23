Собянин: в Москве возведут 11 «школ будущего»

В Москве строят и проектируют 11 «школ будущего». Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем канале в мессенджере МАКС.

Он уточнил, что в рамках программы «Моя школа» ведется реконструкция уже существующих школ, чтобы они могли отвечать современным стандартам. Но не все здания образовательных учреждений возможно модернизировать до советующего уровня. Поэтому и возводятся новые строения.

Всего в будущем в городе появятся 15 таких школ, над 11 уже ведется работа.

«В них разместим научно‑лабораторные, спортивно‑оздоровительные и творческо‑проектные профильные центры. Ребята смогут реализовать индивидуальные образовательные траектории в соответствии со своими интересами», — говорится в сообщении мэра.

Одной из таких «школ будущего» станет объект, который строится в Пресненском районе на улице Климашкина. Она сможет принять 675 учеников с первого по 11 класс. В здании площадью 13 тысяч квадратных метров разместятся не только учебные кабинеты, но лабораторно-исследовательский комплекс для проведения практических занятий по естественным наукам, мастерская по обработке дерева и металла, творческая мастерская для занятий изобразительным искусством и музыкой, кабинет кулинарии и домоводства, многофункциональное многосветное пространство для конференций и мероприятий, медиатека, зоны отдыха, два спортивных зала и медицинские кабинеты.

На территории образовательного учреждения появятся велостоянка и дорожки, арт-объекты, деревья и кустарники.

Само здание будет в футуристическом стиле с декоративными элементами в виде лепестков, которые будут подсвечиваться.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что новую школу на 800 человек открыли в Дмитровском районе Москвы. Образовательное учреждение уже приняло первых учеников.

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