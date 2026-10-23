Правило 60 на 60: как уберечь слух при использовании наушников

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Диана Укладчикова
Диана Укладчикова 28 0

Люди невольно увеличивают нагрузку на этот орган чувств.

Как сохранить слух: правило громкости для наушников

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Mirror: уберечь слух при использовании наушников поможет правило 60 на 60

Ограничивать использование наушников одним часом в день и выбирать громкость не выше 60% от максимальной — способ сохранить слух. Такие советы дала специалист по слуху Карен Шепард, передает Mirror.

«Я бы рекомендовала придерживаться правила 60 на 60, согласно которому вы должны использовать наушники не более 60 минут и на громкости не более 60% от максимальной», — сказала она.

Шепард отметила, что длительное воздействие чрезмерного шума способно повреждать структуры внутреннего уха, вызывать звон и приводить к необратимой потере слуха.

На концертах, в клубах и при работе с громкими инструментами она рекомендует пользоваться средствами защиты слуха. Особое внимание стоит уделять привычке увеличивать громкость музыки на фоне окружающего шума.

Другой совет касается влаги. После плавания, душа или интенсивной физической нагрузки специалист рекомендует высушивать наружную часть уха. Вводить что-либо в слуховой проход, включая ватные палочки, она не советует.

Избыток влаги может способствовать развитию инфекции. При боли, зуде, покраснении или отеке Шепард предложила обращаться за профессиональной помощью.

Среди продуктов с полезными питательными веществами для слуха специалист назвала рыбу, бананы, брокколи и темный шоколад. При этом специалист подчеркнула: никакие продукты не способны обратить вспять ухудшение слуха. Прием добавок она рекомендовала предварительно обсуждать с врачом или фармацевтом.

Поводом для профессиональной проверки слуха могут стать необходимость часто переспрашивать собеседников, увеличивать громкость телевизора и трудности с пониманием разговора в шумном месте. Шепард призвала обращать внимание на такие изменения и регулярно проверяться.

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