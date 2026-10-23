Насилие вместо денег: пятеро жителей Ставропольского края удерживали людей в рабстве

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Диана Укладчикова
Диана Укладчикова 44 0

Один из злоумышленников пытался откупиться от сотрудника ФСБ.

Фото, видео: СУ СК России по Ставропольскому краю; 5-tv.ru

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Пятеро жителей Ставропольского края удерживали людей в рабстве

Пять жителей Ставропольского края удерживали людей в рабстве в течение года. Они также пытались откупиться от ФСБ. Об этом сообщили в региональном управлении СК России в Telegram-канале.

По версии следствия, с мая 2025 года по сентябрь 2026 года фигуранты использовали труд четырех мужчин и одной женщины в поселке Зеркальном.

Потерпевшим предложили работу. Однако вместо обещанного заработка ограничивали их передвижение по территории. Обвиняемые также запрещали им общаться с соседями и регулярно применяли насилие.

В сентябре один из фигурантов попытался избежать ответственности с помощью взятки. Он предложил сотруднику УФСБ 500 тысяч рублей, но тот отказался принимать деньги.

Уголовные дела возбуждены по статьям об использовании рабского труда и покушении на дачу взятки.

Каждому из пятерых мужчин предъявлено обвинение в зависимости от его роли. Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Раменском городском округе шестерых мужчин удерживали в частном доме и заставляли работать на стройках. Злоумышленники арендовали трехэтажный коттедж, оборудовали его камерами видеонаблюдения и огородили высоким забором.

Потенциальных работников они искали среди людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе среди иностранцев. После вербовки у мужчин отбирали документы и телефоны, а затем отправляли их на коммерческие объекты без официального оформления.

Удерживаемым угрожали физической расправой, оружием и электрошокерами. Одному из мужчин удалось сбежать и обратиться в полицию, после чего правоохранители задержали пятерых подозреваемых.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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