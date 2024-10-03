Минобороны официально сообщило об освобождении Угледара
Российские войска освободили город в Донецкой народной республике.
Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский
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Угледар зачищен от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В результате решительных действий подразделений группировки войск „Восток“ освобожден населенный пункт Угледар Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении военного ведомства России.
Кроме того, российские войска продолжают продвижение в районах населенных пунктов Дзержинск, Красный Яр, Гродовка и Горняк Донецкой народной республики, а также занимают выгодные рубежи и позиции в районах Купянска, Новоосиново и Лозовой.
Спецоперация России на Украине
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ВСУ потеряли за сутки более двух тысяч боевиков.
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