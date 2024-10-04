«Расцветает с каждым днем»: Кейт Миддлтон оправилась после страшной болезни

В конце сентября стало известно, что принцесса Уэльская завершила курс химиотерапии.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон частично вернулась к исполнению своих обязанностей после тяжелой болезни.

В январе текущего года стало известно, что она больна онкологией. На время Миддлтон пришлось приостановить свою публичную жизнь, чтобы излечиться от тяжелого недуга. В сентябре сообщалось, что супруга принца Уильяма завершила курс химиотерапии.

Накануне она встретилась с 16-летней онкобольной Лиз Хаттон и ее семьей, приглашенными на официальную встречу в Букингемский дворец. Кейт успели запечатлеть в тот момент, когда она крепко обняла больную девочку.

«Так волнительно видеть, как прекрасная принцесса Уэльская расцветает с каждым днем все больше и больше», — приводит цитату из Сети 7Дней.ru.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что принцесса Уэльская Кейт Миддлтон стала заниматься спортом на природе, чтобы справиться с последствиями химиотерапии. Она проводит время в поместье Анмер-холл в Норфолке и резиденции «Коттедж Аделаиды», которая расположена в Виндзоре. Больше времени на свежем воздухе — рекомендация врачей принцессы Уэльской.