Мама в отпуске: Брухунова оставила детей с Петросяном и сбежала на край света

Почему супруга юмориста решила отправиться в путешествие без семьи?

Молодая супруга юмориста Евгения Петросяна — Татьяна Брухунова — сутки не выходила на связь со своими подписчиками, что на нее очень непохоже. Как оказалось, сейчас она не может постоянно делиться с фанатами контентом, поскольку находится в дороге. Как сообщает издание 7Дней.ru, она отправилась в ЮАР.

В девятидневное путешествие Татьяна уехала в одиночку. Малолетних детей — Вагана и дочку Матильду — она оставила на мужа и нянек. Да и вряд ли бы девушка смогла взять кого-то из наследников вместе с собой.

Перелет до Кейптауна, столицы ЮАР, занимает примерно 18 часов. Немногие взрослые могут выдержать такую длительную дорогу, что уж говорить о детях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что многие российские звезды стали отдавать предпочтение отдыху в сельской глуши. Для этого придумали термины «избинг» и «деревенинг».

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