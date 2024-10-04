Мама в отпуске: Брухунова оставила детей с Петросяном и сбежала на край света

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 10 0

Брухунова оставила детей с Петросяном и сбежала на край света

Мама в отпуске: Брухунова оставила детей с Петросяном и сбежала на край света

Фото: Instagram*/bruhunova

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Почему супруга юмориста решила отправиться в путешествие без семьи?

Молодая супруга юмориста Евгения Петросяна — Татьяна Брухунова — сутки не выходила на связь со своими подписчиками, что на нее очень непохоже. Как оказалось, сейчас она не может постоянно делиться с фанатами контентом, поскольку находится в дороге. Как сообщает издание 7Дней.ru, она отправилась в ЮАР.

В девятидневное путешествие Татьяна уехала в одиночку. Малолетних детей — Вагана и дочку Матильду — она оставила на мужа и нянек. Да и вряд ли бы девушка смогла взять кого-то из наследников вместе с собой.

Перелет до Кейптауна, столицы ЮАР, занимает примерно 18 часов. Немногие взрослые могут выдержать такую длительную дорогу, что уж говорить о детях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что многие российские звезды стали отдавать предпочтение отдыху в сельской глуши. Для этого придумали термины «избинг» и «деревенинг».

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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