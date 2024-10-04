Вот это грива! Как сделать волосы густыми

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 12 0

Дерматолог Курганская: густота волос зависит от вашего питания

Вот это грива! Как сделать волосы густыми

Фото: www.globallookpress.com/Egon Bömsch

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Дерматолог дала несколько советов, которые помогут стать обладательницей роскошной шевелюры.

Как правильно ухаживать за кожей головы, чтобы волосы сильнее и гуще? На этот вопрос ответила дерматолог Наталья Курганская, пишет издание «Доктор Питер».

Эксперт советует ограничить стресс, причем как физический, так и эмоциональный. Дело в том, что он может привести к ломкости и выпадению волос.

Также стоит сбалансировать питание, поскольку часть получаемых с пищей белков и микроэлементов железа направляются в волосы, правда, в последнюю очередь.

Старайтесь аккуратно расчесывать шевелюру, не использовать тугие резинки и заколки. Это защитит волосы от ломкости. Пересмотрите уход за кожей головы. Сделайте выбор в пользу средств, в составе которых будет кератин, биотин, коллаген, экстракты зеленого чая и пальмы сереона. Избегайте парабенов и сульфатов: они не питают кожу головы, а дают только поверхностный эффект.

За помощью можно обратиться и к косметологам. Они предложат вам инъекционные методики. Например, мезотерапия доставляет полезные вещества к волосяным луковицам, стимулируя рост и здоровье волос.

Если все эти советы не принесли желаемого результата, Курганская советует обратиться к трихологу или дерматологу. Возможно, корень проблемы кроется в менее очевидных вещах — гормональном сбое, болезнях кожи или другими проблемами со здоровьем.

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